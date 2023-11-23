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13:58 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Какие вопросы жители Кубани хотят задать губернатору на «прямой линии»

Основными темами обращений, которые поступают на «прямую линию» (16+) к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву стали: проблемы ЖКХ, транспорта, строительства и соцобеспечения.

Источник: KrasnodarMedia.su

Жители региона уже отправили 844 вопроса. Почти половина обращений поступили через чат-бот в мессенджере Телеграмм (18+), 378 — по многоканальному телефону.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, 46% обращений касаются работы жилищно-коммунального хозяйства, 17% — транспорта и дорог, 12% — строительства, 5% — социального обеспечения. Еще по 3% связаны с безопасностью и обеспечением правопорядка, здравоохранением, экологией и природопользованием.

Лидерами по поступающим вопросам среди муниципалитетов из расчета на 1000 жителей являются: Красноармейский район, Новороссийск, Анапа, Краснодар и Геленджик.

Напомним, «Прямая линия» с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым анонсируется на 4 декабря. Встреча с жителями пройдет онлайн в прямом эфире телеканала «Кубань 24» (18+). Задать свои вопросы можно:

— через чат-бот в телеграм «Вопрос Кондратьеву»,

— по многоканальному телефону 8 (861)268−60−44.

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