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13:03 (мск), источник: Ura.ru

Пермские мэры отчитались губернатору Махонину о развитии своих округов

Главы Березовского, Добрянского, Кунгурского и Октябрьского округов Пермского края отчитались губернатору о промежуточных результатах реализации планов по развитию своих территорий. По итогам встречи губернатор края Дмитрий Махонин предложил разработать систему поощрения и наказаний глав за выполнение или невыполнение плана, сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Главы Березовского, Кунгурского, Добрянского, Октябрьского округов представили губернатору Пермского края Дмитрию Махонину предварительные итоги реализации комплексных планов развития муниципалитетов до 2030 года. Они также сообщили о приоритетных задачах на долгосрочный период и ближайших планах», — говорится на сайте. Документы по развитию территорий были разработаны администрациями муниципалитетов после соответствующего указа Махонина в прошлом 2022 году. План должен содержать мероприятия по решению городских проблем, строительству жилья, дорог, привлечению инвестиций и работе в сфере туризма.

По словам главы Березовского округа Игоря Чайкина, на территории были восстановлены и благоустроены местные парки, набережные, детский сад, обновлены территории школ, отремонтированы водопроводные сети, а также планируется построить дом культуры. Глава Октябрьского Георгий Поезжаев отчитался, что одной из основных проблем округа остается переселение людей из ветхого жилья. В данном направлении есть определенные успехи — за время реализации плана удалось переселить более 100 квартир. Глава Кунгура Вадим Лысанов отчитался главе края о создании 135 новых рабочих мест, отремонтированных школах в окружном центре и поселках, благоустройстве общественных пространств и расселении тысяч квадратных метров аварийного жилья. Глава Добрянки Дмитрий Антонов доложил о нескольких инвестпроектах, которые находятся в стадии реализации. Ключевой для округа — модернизация энергоблока № 1 филиала «Пермская ГРЭС».

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