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15:08 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Посол Узбекистана в Австрии Бахтиёр Ибрагимов аккредитован при ОБСЕ

Бахтиёр Ибрагимов вручил верительные грамоты генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельге Шмид.

Источник: x.com/HelgaSchmid_SG

Официальная церемония состоялась в Секретариате ОБСЕ в Вене. В рамках церемонии состоялась беседа, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Хельга Шмид дала высокую оценку текущей динамике взаимоотношений Узбекистана с ОБСЕ. По её словам, за последние годы достигнут большой прорыв в сотрудничестве благодаря реформаторскому курсу Президента Шавката Мирзиёева.

Она также особо подчеркнула активную региональную политику руководства республики.

«Узбекистан выступает в качестве активного сторонника регионального сотрудничества, и основная заслуга в достижении позитивной атмосферы взаимопонимания в Центральной Азии принадлежит именно Узбекистану», — подчеркнула генеральный секретарь.

Также стороны уделили внимание вопросам дальнейшего развития практического взаимодействия с Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане в рамках ежегодно реализуемых проектов, нацеленных на поддержку осуществляемых в стране широкомасштабных социально-экономических и демократических реформ.

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