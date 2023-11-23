Посол Узбекистана в Австрии Бахтиёр Ибрагимов аккредитован при ОБСЕ

Официальная церемония состоялась в Секретариате ОБСЕ в Вене. В рамках церемонии состоялась беседа, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Хельга Шмид дала высокую оценку текущей динамике взаимоотношений Узбекистана с ОБСЕ. По её словам, за последние годы достигнут большой прорыв в сотрудничестве благодаря реформаторскому курсу Президента Шавката Мирзиёева.
Она также особо подчеркнула активную региональную политику руководства республики.
«Узбекистан выступает в качестве активного сторонника регионального сотрудничества, и основная заслуга в достижении позитивной атмосферы взаимопонимания в Центральной Азии принадлежит именно Узбекистану», — подчеркнула генеральный секретарь.
Также стороны уделили внимание вопросам дальнейшего развития практического взаимодействия с Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане в рамках ежегодно реализуемых проектов, нацеленных на поддержку осуществляемых в стране широкомасштабных социально-экономических и демократических реформ.