14:30 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В донском регионе избрали трех мировых судей
В Пролетарском, Сальском и Волгодонском районах Ростовской области назначили мировых судей.
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Кандидатуры утвердили на заседании Заксобрания Ростовской области 23 ноября.
В Волгодонском судебном районе Ростовской области на судебный участок № 7 получила должность мирового судьи Наталья Никитина. Срок ее полномочий не ограничен.
На участок № 3 Сальского района без ограничения полномочий была избрана мировой судьей Елена Плющева.
Артур Агамян был назначен на должность мирового судьи Пролетарского района судебного участка № 2. Ограничения его полномочий не предусмотрены. Стоит отметить, что Артур Агамян был переизбран на этот пост.