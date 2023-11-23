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14:30 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В донском регионе избрали трех мировых судей

В Пролетарском, Сальском и Волгодонском районах Ростовской области назначили мировых судей.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Кандидатуры утвердили на заседании Заксобрания Ростовской области 23 ноября.

В Волгодонском судебном районе Ростовской области на судебный участок № 7 получила должность мирового судьи Наталья Никитина. Срок ее полномочий не ограничен.

На участок № 3 Сальского района без ограничения полномочий была избрана мировой судьей Елена Плющева.

Артур Агамян был назначен на должность мирового судьи Пролетарского района судебного участка № 2. Ограничения его полномочий не предусмотрены. Стоит отметить, что Артур Агамян был переизбран на этот пост.

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 В донском регионе избрали трех мировых судей
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