13:40 (мск), источник: АиФ Челябинск
Губернатор Челябинской области оценил работу нового тренера ХК «Трактор»
Алексей Текслер отметил, что доволен игрой команды.
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Новый главный тренер челябинского ХК «Трактор» Алексей Заварухин «смог взбодрить команду», об этом губернатор Алексей Текслер заявил ТАСС.
«В целом команда сегодня показывает атакующий хоккей, нужно играть дальше, побеждать, и все придет. Доверие к тренерскому штабу есть, оно полное, будем рассчитывать на хорошие результаты», — цитирует издание слова главы региона.
Напомним, в начале октября челябинский хоккейный клуб объявил об отставке Анвара Гатиятулина с поста главного тренера. Исполнение его обязанностей возложили на Алексея Заварухина. В начале ноября, после серии результативных матчей, Заварухин был утвержден в качестве главного тренера.
Челябинский «Трактор» сейчас находится на пятом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Ближайший матч «черно-белые» сыграют 23 ноября в гостях у магнитогорского «Металлурга».