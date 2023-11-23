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13:52 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов назвал «суперлидера» среди муниципалитетов

Хорошо развиваются Советск, Неман и Черняховск.

Источник: РИА "Новости"

Зеленоградск является одним из самых перспективных городов с точки зрения самообеспечения, активно в этом направлении развивается и восток области. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов, отвечая на вопросы депутатов заксобрания в среду, 22 ноября.

«Есть традиционные лидеры, суперлидер — это Зеленоградск, наверное. Сергей Андреевич (Кошевой, глава администрации — ред.) пришёл с бюджетом в 800 миллионов в район, а сейчас у него 2,5 миллиарда, по-моему. Понятно, что в большей степени они формируются продажей земли, арендой. Но значит, он это делает открыто и честно, и вкладывает в муниципалитет, и подогревает интерес к муниципалитету и уровень цен <…> Гвардейск реально вылез из той дыры, в которую они попали из-за долгов, которые набирались и не гасились».

отметил губернатор

Алиханов добавил, что в регионе есть ряд небольших городов, которые никогда не смогут выйти на самообеспечение.

«Очевидно, что муниципалитеты некоторые никогда не станут независимыми. Что с этим делать, вопрос отдельный. Но малышам и слабым, конечно, надо помогать в большей степени, чем другим. Я говорю о Ладушкине, Пионерском. Ну, объективно, там негде разворачиваться. У них перспективы стать полностью самостоятельными нет с учётом текущих межбюджетных отношений».

заключил глава региона

Среди перспективных городов были названы Советск, Неман и Черняховск.

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