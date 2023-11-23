13:59 (мск), источник: Комсомольская правда
Виталий Хоценко переназначил всех замов министра труда Владимира Куприянова
Срок их полномочий составляет 1 год.
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Четыре заместителя министра труда Омской области Владимира Куприянова останутся при своих должностях на ближайший год. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Виталий Хоценко. Распоряжение губернатора «О заместителях министра труда и социального развития Омской области» появилось на портале правовой информации.
Так, Сергей Добрых по-прежнему является первым замминистра. Ирина Варнавская, Олег Проскурин и Вячеслав Шестаков назначены простыми замами.
Отметим, ранее заместители назначались на срок полномочий министра. Однако сейчас срок полномочий министра, как и его замов, составляет 1 год.