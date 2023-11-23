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14:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Губернатор Дмитрий Махонин и вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко проехались в новом электротранспорте

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил работу одного из электробусов, вышедших сегодня на маршрут № 81 в Перми. В поездке главу региона сопровождал вице-премьер — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Источник: соцсети

«Продолжаем подтверждать статус Перми как города с лучшей транспортной системой. Для маршрута № 81 приобрели 16 электробусов: 1 из них будут курсировать на линии в ежедневном режиме, еще два — находиться в резерве. Это удобный и экологичный транспорт, почти бесшумный. Уверен, что пассажиры оценят его комфорт», — сообщил Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

Маршрут № 81 соединил ЖК «Погода» с центром города и железнодорожным вокзалом. Электробусы следуют по ул. Сапфирной, Лесной, Грибоедова, Старцева, Чкалова, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту и Ленина. Перевозчиком выступает МУП «Пермгорэлектротранс».

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», Пермский край стал одним из регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Из федерального бюджета выделено 759,5 млн руб. на приобретение электробусов и зарядных станций. «Пермь — в числе лидеров программы по темпам ее реализации. В город с опережением графика доставлены электробусы и установлены зарядные станции для них. Все эти объекты изготовлены на отечественных предприятиях. Новый подвижной состав уже приступил к работе в тестовом режиме. Мы видим, что регионы активно внедряют электробусы в свою транспортную систему. И многие идут с опережением плана», — отметил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Дмитрий Махонин также напомнил, что в Перми модернизируется и трамвайный парк. «Получили семь вагонов, до конца недели придет еще шесть, всего же за этот год общее количество прибывших трамваев составит 30. “Львята” уже начали выходить на линии», — написал глава региона.

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