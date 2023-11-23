Радий Хабиров рассказал, какой будет Башкирия в 2030 году

Нынешний форум — шестнадцатый по счету. Он стал признанной специалистами площадкой для диалога между правительством и бизнесом, где рассматриваются актуальные вопросы и формируются направления развития. Основная тема в этом году — преобразование экономики на пути к будущему. Профессиональному сообществу предлагается составить прогноз на послезавтра.
Радий Хабиров отдельно приветствовал делегации Казахстана и Беларуси, с регионами которых у республики крепкие деловые и культурные связи, есть много совместных наработанных проектов. Крупнейший внешнеэкономический партнёр — Китайская Народная Республика, на которую приходится четверть всей башкирской торговли, участие китайской делегации в МНБ-2023 позволяет более активно налаживать экономические мосты.
«Если просто мечтать о том, что будет послезавтра, то ничего не получится. Мы с нашими коллегами сейчас работаем над тем, каким будет Башкортостан в 2030 году, и строим планы на ближайшие пять лет с учетом того, в каком турбулентном состоянии находится весь мир. Мы выходим уже на завершающий этап формирования программы 3.0, где распишем примерные показатели целей, которые мы хотим достигнуть в экономике, социалке и других сферах. Во многом от всех нас зависит, каким будет завтра и послезавтра», — отметил Радий Хабиров.
Благосостояние людей, комфорт их жизни, благополучие наших семей — одни из основных постулатов работы управленческой команды Башкортостана, подчеркнул Глава республики.