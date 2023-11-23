15:11 (мск), источник: МК.RU Омск
Хоценко решил разобраться с плохой уборкой улиц после жалоб омичей
Жители Омска массово жалуются на плохую уборку городских улиц.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Негативные отзывы на работу коммунальщиков доходят до главы региона Виталия Хоценко. По этой причине он решил раз и навсегда разобраться с этой проблемой и потребовал активизировать работу коммунальных служб. Об этом губернатор написал в своем телеграмм-канале.
Поскольку мэр города Сергей Шелест в настоящее время находится в командировке в ЛНР, губернатор поручил заняться уборкой улиц лично замглавы города Евгению Фомину. По его словам, отсутствие мэра еще не повод для плохой работы.
Фомину предстоит «включиться» в решение этой проблемы и обеспечить наведение порядка в городе вместе с УК, торговыми точками и предприятиями, которые должны очистить прилегающие территории.
Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что с омских дорог за сутки убрали около 1400 кубометров снега.