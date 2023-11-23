В доме правительства Армении во время заседания погас свет

Из-за этого премьер Армении Никол Пашинян отклонился от обсуждаемой темы и обратил внимание министра территориального управления и инфраструктуры Гнела Саносяна на проблемы с качеством энергоснабжения.
«Это то, о чем я, господин Саносян, вам говорил в тот день, и сегодня беседовал на эту тему с руководителем администрации (премьера- ред.). Мы постоянно поднимаем вопрос качества электроэнергии в Армении и не проявляем последовательности. Сколько можно давать поручений, нельзя же 10 лет давать поручения об одном и то же», — сказал Пашинян.
По его словам, энергоснабжение в Армении некачественное. «И в этом здании тоже. Я утром говорил руководителю администрации, в кабинетах свет постоянно мигает, и никого не удивляет отключение электричества», — сказал Пашинян.