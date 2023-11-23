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14:52 (мск), источник: © РИА Новости

В доме правительства Армении во время заседания погас свет

ЕРЕВАН, 23 ноя — РИА Новости. Во время заседания кабмина Армении в четверг в здании правительства ненадолго погас свет, передает корреспондент РИА Новости.

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Из-за этого премьер Армении Никол Пашинян отклонился от обсуждаемой темы и обратил внимание министра территориального управления и инфраструктуры Гнела Саносяна на проблемы с качеством энергоснабжения.

«Это то, о чем я, господин Саносян, вам говорил в тот день, и сегодня беседовал на эту тему с руководителем администрации (премьера- ред.). Мы постоянно поднимаем вопрос качества электроэнергии в Армении и не проявляем последовательности. Сколько можно давать поручений, нельзя же 10 лет давать поручения об одном и то же», — сказал Пашинян.

По его словам, энергоснабжение в Армении некачественное. «И в этом здании тоже. Я утром говорил руководителю администрации, в кабинетах свет постоянно мигает, и никого не удивляет отключение электричества», — сказал Пашинян.

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