14:52 (мск), источник: РИА Новости
В Петербурге хотят изменить миграционные законы из-за «резиновых» квартир
Депутаты Петербурга хотят изменить миграционные законы из-за «резиновых» квартир.
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Рабочая группа по совершенствованию миграционного законодательства будет создана по инициативе парламента Санкт-Петербурга, чтобы облегчить борьбу с «резиновыми» квартирами и фиктивными браками, а также урегулировать постановку на воинский учет, сообщило заксобрание.
«На базе комиссии по вопросам правопорядка и законности состоялось совещание, участники которого выдвинули предложение о формировании рабочей группы по вопросам совершенствования миграционного законодательства. Предварительно определено, что на первом этапе в группу могут войти члены комиссии и представители Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу», — говорится в сообщении на странице городского парламента в соцсети «ВКонтакте».
Как отмечают в заксобрании, при необходимости состав этой рабочей группы будет расширен.
По оценке председателя парламентской комиссии по вопросам правопорядка и законности Константина Чебыкина, совершенствование миграционного законодательства позволит разрешить ряд спорных ситуаций с участием мигрантов.
«Есть ситуации с мигрантами, которые, по мнению депутатов, складываются из-за несовершенства законов. Например, фиктивные браки для получения гражданства, “резиновые” квартиры, где хозяева регистрируют десятки приезжих из зарубежных стран не опасаясь наказания, так как оно минимально. Получая гражданство, иностранцы не торопятся становиться на воинский учет. Этот вопрос тоже надо решать», — сказал Чебыкин, слова которого приводятся в сообщении.