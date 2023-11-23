15:45 (мск), источник: Ведомости
О чем заявили лидеры стран ОДКБ на саммите в Минске. Главное
На открытии Лукашенко подчеркнул значимость объединения для безопасности евразийского региона.
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Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) встретились в Минске. На заседание Совета ОДКБ прибыли президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, а также лидеры Казахстана, Киргизии и Таджикистана — Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммит не приехал.
«Сегодняшнее заседание Совета Организации Договора коллективной безопасности фактически завершает наше белорусское председательство в организации. Формально мы передадим функции председателя нашим казахстанским друзьям 31 декабря 2023 г.», — открыл саммит президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности евразийского региона.
«На внутреннем контуре мы стремились повысить сплоченность государственного ОДКБ в целях укрепления самой организации, а также обеспечения безопасности и стабильности в зоне ответственности. На внешнем контуре нашей целью было усиление роли и значимости организации в системе международных отношений», — пояснил Лукашенко.
На повестке дня были обозначены актуальны проблемы международной и региональной безопасности. Президент Белоруссии заявил, что участники саммита планируют проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки, а также зоны ответственности, организации, как в мире в целом, так и в регионе. Также участникам предстоит найти новое решение по укреплению безопасности государств ОДКБ и подвести итоги года.
Сессию Совета коллективной безопасности провели сначала в узком составе, а затем — в виде пленарного заседания.