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15:45 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

В Минске проходят переговоры лидеров пяти стран ОДКБ

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Во Дворце независимости в Минске начался саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.md

Во Дворец независимости на сессию Совета коллективной безопасности, прибыли лидеры стран ОДКБ, за исключением премьер-министра Армении, их приветствовал белорусский лидер Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

За церемонией фотографирования последовала встреча в узком составе, затем ожидаются переговоры в расширенном составе.

В ОДКБ входит шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В нынешнем году в организации председательствует Белоруссия.

Лидеры, как ожидается, обсудят вопросы взаимодействия, включая совершенствование системы коллективной безопасности, а также международные и региональные проблемы.

Помимо этого, участники саммита могут затронуть темы углубления внешнеполитической координации, военного сотрудничества, противодействия международному терроризму, борьбы с организованной преступностью и оборотом наркотиков, а также проблематику биологической безопасности.

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