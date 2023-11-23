В Минске проходят переговоры лидеров пяти стран ОДКБ

Во Дворец независимости на сессию Совета коллективной безопасности, прибыли лидеры стран ОДКБ, за исключением премьер-министра Армении, их приветствовал белорусский лидер Александр Лукашенко, передает РИА Новости.
За церемонией фотографирования последовала встреча в узком составе, затем ожидаются переговоры в расширенном составе.
В ОДКБ входит шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В нынешнем году в организации председательствует Белоруссия.
Лидеры, как ожидается, обсудят вопросы взаимодействия, включая совершенствование системы коллективной безопасности, а также международные и региональные проблемы.
Помимо этого, участники саммита могут затронуть темы углубления внешнеполитической координации, военного сотрудничества, противодействия международному терроризму, борьбы с организованной преступностью и оборотом наркотиков, а также проблематику биологической безопасности.