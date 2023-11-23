Лукашенко: Запад все чаще пытается подмять под себя весь мир

Глава государства обратил внимание, что под лозунгом «порядка, основанного на правилах», подменяющего международное право, Запад все чаще пытается подмять под себя весь мир.
«В ход идут все известные грязные меры: от санкций, шантажа до разжигания межэтнических конфликтов», — констатировал Александр Лукашенко.
«Но что это за правила и кто установил их? Вопрос риторический. Разумеется, мы знаем, кто и зачем. Суть в другом: играть по этим правилам не хочет большая часть мира, а язык дипломатии уже давно заменен бряцанием оружия. Международное право работает исключительно для избранных», — подчеркнул Президент.
По его словам, на фоне одиозной воинственной риторики отдельных политиков и полной утраты взаимного доверия идет целенаправленное раскручивание спирали новой гонки вооружений.