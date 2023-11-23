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16:31 (мск), источник: © РИА Новости

Беженцы попытались прорваться в Финляндию через российскую границу

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские пограничники сорвали попытку беженцев незаконно пересечь российско-финскую границу в Мурманской области, сообщил глава региона Андрей Чибис в Telegram-канале.

Источник: Kaakkois-Suomen raja

«Наша главная задача — обеспечить безопасность проживающих на территории Мурманской области людей. К сожалению, вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена», — сказал он в видеообращении.

По словам Чибиса, финская сторона «позволяет себе недружественные и провокационные действий, закрывая пропускные пункты».

В Мурманской области с сегодняшнего дня введен режим повышенной готовности. Решение мотивировано тем, что власти Финляндии на месяц закрыли все приграничные КПП, кроме «Райа-Йоосеппи», который находится в регионе.

Российский МИД выразил по этому поводу протест. Как отметили в ведомстве, в Хельсинки приняли это решение поспешно, без консультаций с Москвой, оно нарушает права и интересы десятков тысяч россиян и финнов. Заявления об обострении ситуации с мигрантами и якобы осознанных действиях Москвы по организации потоков беженцев в МИД назвали провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Что же касается обвинений в адрес российских пограничников, то, подчеркнул Песков, они соблюдают все инструкции, а погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право.

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