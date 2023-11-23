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16:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Экс-глава омского минздрава останется в ведомстве в качестве советника

В министерстве подтвердили новое место работы Александра Мураховского.

В омском региональном правительстве 20 ноября были переназначены три министра — здравоохранения, экологии и спорта. Свой пост в тот день покинул глава министерства здравоохранения Омской области Александр Мураховский, который руководил ведомством не протяжении трех лет. Несколькими днями позже стало известно, что прежний министр все же остается в ведомстве в качестве советника нового руководителя.

— Он стал советником нового главы минздрава Артема Наркевича, — прокомментировали в пресс-службе омского минздрава.

Также бывший глава социально значимого ведомства ранее сообщал, что на его последнем заседании правительства губернатор Хоценко вручил ему знак отличия «Заслуженный работник здравоохранения Омской области».

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