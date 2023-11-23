«Мы не в Сочи живем!»: мэр Екатеринбурга эмоционально отреагировал на снежный коллапс

«В Сочи живем что ли? Как уберем, так уберем, — сказал Орлов, отвечая на вопрос о сроках. — Города все завалены, циклон идет. За ноябрь у нас выпало 220% месячной нормы. За ноябрь! У нас же не безграничные ресурсы».
— Люди возмущаются [в соцсетях]…
— Естественно, возмущаются. Но мы не в Сочи живем, еще раз повторяю. Снег выпал, это не что-то из ряда вон выходящее. А люди могут возмущаться… На господа Бога что ли, что он нам послал такую погоду? Все [ответственные службы] работают. Я тоже возмущаюсь как человек. Вот иду и спотыкаюсь. Что теперь?
— Кстати, да — говорят, что вы действительно постоянно высказываете замечания [чиновникам].
— Да не замечания… Разношу периодически всех — вчера и сегодня. Но от этого же снег быстрее не уберем. Я призываю трезво и объективно оценивать ситуацию с погодой. В Перми и Тюмени не лучше ситуация, на самом деле. Все дорожные службы работают, но люди с пониманием относятся к тому месту, где они живут — Урал, Сибирь.
— Но [нам] важно понимать, реагирует ли власть на [непогоду].
— Есть реакция, конечно. Мне с ГИБДД шлют отчеты по сопровождению наших звеньев КДМ — чтобы общественный транспорт ходил. Это огромная работа. Она не делается за два часа. Представляешь, снег на всю территорию города! Это колоссальная работа! Все делается.