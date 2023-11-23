16:38 (мск), новости Беларуси, источник: РИА Новости
Только ядерное оружие гарантирует безопасность в регионе, заявил Лукашенко
Лукашенко: только ядерное оружие гарантирует безопасность в регионе.
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МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что только ядерное оружие гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на международной арене.
«Мы за такими так называемыми оборонительными маневрами (стран НАТО — ред.) наблюдаем давно. С того момента, как в 1996 году вывели из Беларуси ядерное оружие. Чем все закончилось — расширением НАТО на Восток, учебной отработкой в 2016 году сценария нанесения ядерного удара по Беларуси. Заметьте, по инициативе администрации так называемого лауреата Нобелевской премии мира Барака Обамы», — сказал Лукашенко, слова которого приводит Telegram-канал Пул первого.
По его словам, «можно много говорить о незаконных односторонних принудительных мерах, военных провокациях на границе, информационных диверсиях, миллионах долларах, вброшенных в подготовку несостоявшихся госпереворотов».
«Я уже не говорю про открытую демонстрацию готовности подключить к этой цели силы НАТО. Зачем в августе 2020 года рядом с белорусской границей кружили стратегические бомбардировщики Б-52? Кому посылали сигнал? Не только Беларуси. Понятно кому. На этом фоне упреки о размещении в нашей стране, на нашей территории российского тактического ядерного оружия просто абсурдны. Мы, повторю в сотый раз, никому не угрожаем. Мы просто учимся так называемому дипломатическому этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом», — сказал белорусский президент.
Он отметил, что реалии сегодняшнего дня — только наличие мощного оружия гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на международной арене.