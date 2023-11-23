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17:14 (мск), источник: Клопс.ru

«Это такая семейная репатриация»: Алиханов готов выделить 100 миллионов рублей на возвращение русских из Европы

Чиновники уже проводят интервью с потенциальными переселенцами.

Источник: РИА "Новости"

Власти региона готовы выделить 100 миллионов рублей на репатриацию русских из Европы. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, представляя депутатам заксобрания доклад об областном бюджете в среду, 22 ноября.

Я считаю, что нашей стране, нашему региону нужна программа репатриации. У нас огромное количество запросов от русских немцев, от русских из Германии, от наших бывших соотечественников из Прибалтики, разных других стран. <…> Мы не стали предлагать это в бюджете, но виртуально понимаем, что из резервного фонда миллионов сто на эти цели я готов выделить.

Антон Алиханов

Губернатор рассказал, что специалисты министерства соцполитики проводят интервью с потенциальными переселенцами и работают над созданием программы репатриации.

Не надо тратиться на их адаптацию, обучение русскому языку и ряд других косвенных негативных факторов, зачастую связанных с трудовой миграцией. Наоборот, это такая семейная репатриация, которая только плюсов нам добавляет. Я понимаю, это не решит всех проблем. Но Калининград в этом смысле регион хороший, сюда проще привлекать людей.

Антон Алиханов

Глава Россотрудничества Евгений Примаков поддержал идею губернатора Калининградской области Антона Алиханова создать «карту русского».

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