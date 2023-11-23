16:43 (мск), новости Беларуси, источник: РИА Новости
Лукашенко заявил, что некоторых партнеров по ОДКБ штормит
Лукашенко: поступки некоторых партнеров по ОДКБ носят провокационный характер.
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МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторых партнеров по ОДКБ штормит в публичных высказываниях, а их поступки носят провокационный характер.
«Сам факт, что мы собрались за одним столом, говорит о том, что мы адекватно реагируем и оцениваем вызовы времени и готовы противостоять им сообща. То, что некоторых наших партнеров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, — прежде всего их проблемы. Я скажу одно: если есть претензии, то надо озвучивать их, глядя в глаза друг другу, а не разговаривать через вбросы в средства массовой информации», — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба.
По его словам, встречи на высшем уровне проводятся именно для того, чтобы обсудить все острые вопросы и найти решения. «А создавать ситуацию конфликта, делая подарок тем, кто не заинтересован в укреплении безопасности государств — членов ОДКБ, могут только политики-однодневки. Это безответственно и недальновидно», — отметил белорусский лидер.
Он убежден, что «несмотря ни на что, мы в состоянии справиться со всеми трудностями в зоне своей ответственности, и мы это делаем, пусть не в полном объеме, но делаем много, особенно в последнее время».