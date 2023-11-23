6,5 миллиарда рублей и 17 тысяч гостей: как Казань готовится к саммиту БРИКС

К саммиту БРИКС в Казани благоустроят 26 транспортных маршрутов на 6,5 млрд рублей.
В Казани к проведению саммита стран БРИКС-2024 планируют благоустроить 26 транспортных маршрутов. На ремонт и озеленение дорог, замену инженерных сетей, установку подъемных платформ на пешеходных переходах, реставрацию фасадов зданий из республиканского бюджета выделили 6,5 млрд рублей.
«Наша зона ответственности понятная и знакомая — это маршруты следования, точки размещения, обеспечение безопасности перемещения гостей. Получено первое финансирование, и сейчас мы переходим к работе непосредственно “на земле” — будем посещать объекты на местах. Такого рода мероприятия мы еще не проводили. Напомню, что 33 страны в расширенном составе изъявили желание принять участие в саммите».
подчеркнул Ильсур Метшинмэр Казани
Заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев рассказал, что всего по маршрутам следования гостей саммита БРИКС отремонтируют и обустроят 18 участков дорог. А также мост «Миллениум» и его разворотную петлю на втором уровне. Также проведут и другие мероприятия, а рамках ремонта дорог. На них направят 4,4 млрд рублей.
Помимо этого, 1,1 млрд рублей выделили на первоочередные работы — замену инженерных сетей под дорогами и подъемных платформ в шести надземных пешеходных переходах. Замена сетей водоснабжения и водоотведения начнется зимой, сетей теплоснабжения — после окончания отопительного периода.
Со стороны аэропорта появится новая въездная стела высотой в 4 метра
К саммиту БРИКС в Казани также установят новую въездную стелу со стороны аэропорта. Она будет вдвое выше прежней — 4 метра в высоту.
«На выезде с территории аэропорта в направлении города Казань установлена существующая композиция “Казань” высотой в 2 метра. Она находится в аварийном состоянии и имеет непрезентабельный вид. В настоящее время ведется работа над проектно-сметной документацией, которая станет не просто обозначением въезда в город, но и самостоятельным арт-объектом», — прокомментировал Игорь Куляжев.
По словам замруководителя исполкома, новая стела будет представлять собой объемные буквы из нержавеющей стали шириной в 30 метров. Выполнена она будет в зеленом и белом цветах, а на лицевую часть композиции установят подсветку.
Перед саммитом БРИКС в Казни отремонтируют 39 домов почти на 400 млн рублей
На ремонт и реставрацию фасадов 39 многоквартирных домов в Казани перед саммитом БРИКС выделили 398,7 млн рублей, рассказал на заседании штаба по проведению мероприятия заместитель руководителя Исполнительного комитета города Искандер Гиниятуллин.
В Вахитовском и Приволжском районах отремонтируют 31 дом, еще 4 — в Московском и Ново-Савиновском районах. Также запланирован капитальный ремонт 14 участков инженерных сетей на 602 млн рублей.
«По двум объектам культурного наследия — Пушкина, 58 и Театральная, 5 — заказаны реставрационные задания. Еще четыре дома по маршрутам БРИКС будут отремонтированы по программе капремонта 2024 года», — отметил спикер.
Гинниятуллин также добавил, что по результатам совместных объездов власти направили в адрес премьер-министра РТ Алексея Песошина перечень из еще 30 объектов, которые необходимо отремонтировать — 27 домов и 3 учреждений: гимназии № 27, центра детского творчества по Лево-Булачной и здания прокуратуры Вахитовского района.
«По этому списку даны поручения, ведется сбор документов», — заключил заместитель руководителя Исполкома.
Для размещения гостей и участников саммита БРИКС готовят более 50 объектов
Для гостей и участников саммита БРИКС в Казани планируют задействовать 51 объект размещения — это отели, санатории и гостевые дома.
«Третья глобальная задача — это размещение гостей, их будет много. На сегодня у нас функционирует 230 единиц средств размещения, почти 17 тыс. гостей мы принимаем, но международные высокие требования по статусу проводимого мероприятия ограничивают количество отелей, которые подходят под данную категорию».
прокомментировал Ильсур Метшинмэр Казани
Руководитель комитета по развитию туризма Дарья Санникова отметила, что на данный момент перечень объектов для размещения гостей и участников саммита уже определен. Сейчас в них проводятся подготовительные работы и перепланировки номеров под протокольные стандарты. Так, например, необходимо подготовить еще 19 президентских номеров и 55 люксов.
Гостей и участников саммита БРИКС разместят в 46 отелях, Деревне универсиады, санатории «Балкыш», гостевом доме ХК «Ак Барс», МЦ «Волга» и многоквартирном доме в микрорайоне М-14.
Минниханов: Проведение саммита БРИКС в Казани — не только большая честь, но и серьезная ответственность
О проведении в Казани саммита стран БРИКС с участием более 20-ти лидеров государств в 2024 году стало известно 23 августа. Указ подписал Президент России Владимир Путин.
«Встречу БРИКС на высшем уровне мы намечаем провести в октябре 2024 года в городе Казани: конкретные даты согласуем с коллегами по дипломатическим каналам. Там же состоятся мероприятия в хорошо зарекомендовавшем себя формате “БРИКС плюс/аутрич”, — сообщил Путин, выступая на XV саммите в Йоханнесбурге.
Глава государства также отметил, что в июне в столице Татарстана планируется провести первый в истории высокотехнологичный кибертурнир «Игры будущего». Соревнования пройдут по таким дисциплинам, как киберспорт, робототехника, гонки дронов, флайборд и другим — всего 21 направление.
Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе послания Госсовету РТ подчеркнул, что для Татарстана большая честь и ответственность — проведение мероприятий такого высокого уровня.
«Для нас это не только большая честь, но и серьезная ответственность. Нам предстоит большая работа, в том числе по обеспечению безопасности и подготовке сферы гостеприимства. Республиканскому Оргкомитету совместно с федеральными коллегами необходимо обеспечить ее координацию», — поручил Раис РТ.
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