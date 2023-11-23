Главное
Главные новости к вечеру 23 ноября
18:21 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Лукашенко: Путин пригласил коллег по ОДКБ на встречи в рамках СНГ и ЕАЭС в Петербург

В Минске прошел саммит Совета коллективной безопасности.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 23 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что глава российского государства Владимир Путин пригласил коллег по ОДКБ на встречи в рамках СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербург.

«Думаю, Владимир Владимирович не обидится, если я скажу, что он нас традиционно пригласил на итоговое заседание ЕАЭС и СНГ. Естественно, все члены ОДКБ там будут, и мы продолжим этот диалог, который начался сегодня в Минске», — сказал он на расширенном заседании ОДКБ в четверг в Минске.

В Минске недавно завершился саммит Совета коллективной безопасности. В заседании приняли участие президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, а также генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

В следующем году председательство в организации переходит от Беларуси к Казахстану.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Отбасы банк: преобразуют, но функции банка второго уровня сохранят
В Казахстане для подготовки к ЕНТ запустили бесплатное пробное тестирование
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирЛукашенко Александр