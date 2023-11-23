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18:36 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Начальником Объединенного штаба ОДКБ назначен Андрей Сердюков

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальником Объединенного штаба ОДКБ назначен представитель России Андрей Сердюков. Такое решение принято 23 ноября в Минске на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

«В ходе заседаний уставных органов была дана высокая оценка деятельности начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в период с 2015 по 2023 год. Члены Совета коллективной безопасности в связи с достижением генерал-полковником Анатолием Сидоровым предельного возраста пребывания на военной службе назначили на должность начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Андрея Сердюкова», — сказал пресс-секретарь.

Накануне государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович наградил Анатолия Сидорова Почетной грамотой Государственного секретариата Совета Безопасности Беларуси за личный вклад в развитие Организации Договора о коллективной безопасности и укрепление сотрудничества между государствами — членами ОДКБ.

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