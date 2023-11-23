Начальником Объединенного штаба ОДКБ назначен Андрей Сердюков

«В ходе заседаний уставных органов была дана высокая оценка деятельности начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в период с 2015 по 2023 год. Члены Совета коллективной безопасности в связи с достижением генерал-полковником Анатолием Сидоровым предельного возраста пребывания на военной службе назначили на должность начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Андрея Сердюкова», — сказал пресс-секретарь.
Накануне государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович наградил Анатолия Сидорова Почетной грамотой Государственного секретариата Совета Безопасности Беларуси за личный вклад в развитие Организации Договора о коллективной безопасности и укрепление сотрудничества между государствами — членами ОДКБ.