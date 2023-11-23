20:11 (мск), источник: © РИА Новости
МВД объявило в розыск блогера Михаила Светова*
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск политика, блогера и либертарианца Михаила Светова* (признан в России иноагентом), следует из базы ведомства.
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«Михаил Светов*, 4.1.1985. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в ведомственной базе розыска.
Михаил Светов* — блогер, политик, либертарианец, один из организаторов многотысячного митинга против блокировки Telegram в 2018 году.
Как ранее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) за исполнение песни про Степана Бандеру для подписчиков своего канала. Признан Минюстом РФ иноагентом в ноябре 2022 года.
Позднее в пресс-службе Савеловского суда Москвы сообщали РИА Новости, что Михаил Светов* был оштрафован на 40 тысяч рублей за непредставление в уполномоченный орган иноагентской отчетности.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.