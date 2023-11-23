ОБСЕ высоко оценивает демократические реформы в Казахстане

Абзал Құспан отметил, что сотрудничество с ОБСЕ и её институтами является одним из приоритетов внешней политики Казахстана. Важное значение для страны имеет традиционное участие представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека в наблюдении за выборами в Казахстане.
В прошлом году в выборное законодательство были внесены изменения и дополнения согласно рекомендациям БДИПЧ ОБСЕ по результатам выборов в 2021 и 2022 годах. В частности, в Мажилисе упразднена квота Ассамблеи народа Казахстана, порог прохождения политических партий снижен с 7% до 5%, введена норма о снижении барьера для их регистрации путём сокращения количества необходимых подписей от сторонников с 20 до 5 тысяч. Ряд других рекомендаций находится на стадии изучения.
Мы адаптировали нашу политическую систему к потребностям нашего народа, поставив служение интересам общества в основу государственного управления и реализуя концепцию, заложенную в реформах Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Мы высоко ценим усилия БДИПЧ по продолжению нашего активного взаимодействия и рассчитываем на дальнейший диалог Абзал Құспан.
По словам главы миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами в Мажилис Парламента 19 марта 2023 года Оуэна Мерфи, Бюро положительно оценивает тот факт, что инициированные в Казахстане реформы продолжают активно реализовываться государством.
Сейчас Мажилис рассматривает проект закона «О масс-медиа», в ближайшее время к вам также поступит законопроект по вопросам обеспечения доступа к информации. Если есть запрос на оказание дальнейшего содействия в части реформирования или рассмотрения законопроектов, БДИПЧ готово всецело поддержать любую инициативу казахстанских партнёров Оуэн Мерфи.
Он также добавил, что изменения в составе Мажилиса, учитывая представителей новых политических партий и депутатов, избранных по одномандатным округам, приведут к значительной динамике, особенно в рамках открытости и транспарентности деятельности Парламента.