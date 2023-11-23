22:09 (мск), источник: РБК
Киев направил ноту Польше из-за смертей водителей в очередях на границе
Посольство Украины подало ноту в МИД Польши из-за смерти второго водителя в очереди на границе, возникшей в связи с протестами польских перевозчиков.
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Посольство Украины в Польше направило ноту в польский МИД с требованием разблокировать границу для украинских грузоперевозчиков после того, как стало известно о смерти второго водителя в очереди перед пунктом пропуска «Корчева», сообщил глава дипмиссии Василий Зварыч.
«Ограничения движения грузоперевозки польскими протестующими создают угрозу жизни и здоровью людей, вызывают значительную угрозу безопасности и порядку движения на дорогах общего пользования. Каждый имеет право на протест и отстаивание своей позиции. Но выбранная форма, время и продолжительность сбора в сложных погодных условиях создают реальную угрозу жизни и здоровью, а также безопасности людей», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
В июне 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего документа. В марте 2023 года Киев и Брюссель продлили действие меры до 30 июня 2024 года. Смягчение правил вызвало недовольство среди польских перевозчиков.
Польские перевозчики с 6 ноября перекрывают три погранперехода на границе с Украиной. Они требуют восстановить ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые действовали до начала военной операции. Изменение правил для украинских перевозчиков привело к тому, что их услуги стали дешевле, и европейские коллеги на этом фоне испытывают проблемы.
Один из организаторов протестов в Польше Яцек Сокул говорил, что вынужденно сократил автопарк своей небольшой компании на 40%. По данным польской стороны, украинские грузовики за год пересекли границу около 900 тыс. раз по сравнению с 180 тыс. в год до февраля 2022 года.
Протестующие пропускают только один грузовик в час, за исключением транспорта, который перевозит гуманитарную и военную помощь, животных и скоропортящиеся продукты. К 18 ноября на польско-украинской границе скопилось около 2,8 тыс. грузовиков. Пробка перед одним из заблокированных КПП, «Рава-Русская», со стороны Польши к 21 ноября достигла 53 км.
Правительства Польши и Украины, а также Еврокомиссия призвали протестующих пропустить грузовики. Вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин говорил, что они намерены подать иски к бастующим польским перевозчикам.
21 ноября польские фермеры решили присоединиться к протестующим и провести трехдневную акцию на КПП «Медыка-Шегени». В тот же день Союз перевозчиков Словакии заблокировал движение грузовиков на границе с Украиной возле КПП «Ужгород».