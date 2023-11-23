20:52 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
В трех населенных пунктах на юге Молдавии пройдут новые местные выборы
Новые местные выборы в трех населенных пунктах на юге Молдавии пройдут 19 мая.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Новые местные выборы пройдут в трех населенных пунктах на юге Молдавии 19 мая 2024 года, такое решение приняли на заседании Центризбиркома республики.
В минувшее воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии прошел второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре прошли повторные выборы. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Бельцах — втором по величине городе Молдавии, превысила 20%, поэтому они признаны состоявшимися.
«Так, 19 мая 2024 года состоятся новые местные выборы нового состава сельсоветов в населенных пунктах Кайраклия Тараклийского района и Киоселия Русэ и Котовское в Гагаузии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК.
В сообщении также уточняется, что в селах Киоселия Русэ и Котовское Гагаузии также будут организованы частичные выборы на должность мэра. Прежде дата голосования была установлена на 3 марта 2024 года, теперь она перенесена на 19 мая для возможности провести их одновременно с новыми местными выборами в сельсоветы. Частичные выборы нового состава местного совета пройдут также в коммуне Чалык Тараклийского района. А в селе Алуату Тараклийского района, где ни один из кандидатов на пост мэра не набрал более половины законно поданных голосов, 3 декабря состоится второй тур выборов.
В первом туре местных выборов, прошедших в Молдавии 5 ноября, представители правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) проиграли в Кишиневе, Кагуле, Чадыр-Лунге (Гагаузская автономия), Хынчештах, Оргееве, Сороках и Страшенах. Во втором туре, состоявшемся 19 ноября, кандидаты от правящей партии проиграли выборы в Унгенах. В выборах в других муниципиев — Единцах, Бельцах и Комрате (Гагаузская автономия) кандидаты от правящей ПДС не участвовали, так как проиграли здесь электоральную гонку еще 5 ноября. Тем не менее, ПДС смогла получить наибольшее количество голосов в местных советах в 19 районах из 35, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, партии власти придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление.