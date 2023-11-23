21:37 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Протестующие в Кишиневе фермеры остались ночевать у здания правительства
Протестующие в центре Кишинева фермеры остались ночевать у здания правительства.
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КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Фермеры, протестующие в центре столицы Молдавии, остались ночевать на площади перед зданием правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг группа протестующих направила молдавскому премьеру Дорину Речану свои требования. Не дождавшись его ответа, манифестанты направились с техникой в центр города. В действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав от них освободить проезжую часть. В какой-то момент между фермерами и полицией началась потасовка. Протестующих оттеснили. Однако нескольким колоннам все-таки удалось заехать в город.
«Те, кто сегодня вышел сюда на протест, остаются ночевать. Это их личное решение, потому что они не могут уйти без результата. Ситуация в агрохозяйствах катастрофическая. Завтра мы пойдем к премьеру, будем пикетировать правительство, парламент. Подчеркну, что фермеры хотят встретиться с премьером, министр сельского хозяйства утратил доверие, он постоянно лжет».
Протестующие требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые.
В ассоциации отметили, что в акции протеста задействованы 200 единиц сельхозтехники.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы «коридор солидарности».
В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.