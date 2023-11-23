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21:37 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости

Протестующие в Кишиневе фермеры остались ночевать у здания правительства

Протестующие в центре Кишинева фермеры остались ночевать у здания правительства.

Источник: Sputnik

КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Фермеры, протестующие в центре столицы Молдавии, остались ночевать на площади перед зданием правительства, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в четверг группа протестующих направила молдавскому премьеру Дорину Речану свои требования. Не дождавшись его ответа, манифестанты направились с техникой в центр города. В действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав от них освободить проезжую часть. В какой-то момент между фермерами и полицией началась потасовка. Протестующих оттеснили. Однако нескольким колоннам все-таки удалось заехать в город.

«Те, кто сегодня вышел сюда на протест, остаются ночевать. Это их личное решение, потому что они не могут уйти без результата. Ситуация в агрохозяйствах катастрофическая. Завтра мы пойдем к премьеру, будем пикетировать правительство, парламент. Подчеркну, что фермеры хотят встретиться с премьером, министр сельского хозяйства утратил доверие, он постоянно лжет».

сказал журналистам один из организаторов протестной акции, исполнительный директор ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.

Протестующие требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые.

В ассоциации отметили, что в акции протеста задействованы 200 единиц сельхозтехники.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы «коридор солидарности».

В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.

В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.

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