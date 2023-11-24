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Главные новости 24 ноября
10:31 (мск), источник: Коммерсантъ

В Казани заявили о «языковых гарантиях»

Татарстан увидел в борьбе с англицизмами угрозу для национальных языков.

Источник: Коммерсантъ

Замечания к внесенным в Госдуму поправкам в федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» на заседании Госсовета республики в четверг от имени парламентского комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам огласил его глава Айрат Зарипов.

«Основной смысл законопроекта — защитить русский язык от использования англицизмов и иностранных слов на территории России. Прежде всего в публичном пространстве: в сфере рекламы, при продаже товаров, выполнении работ либо оказания услуг потребителям… Такая инициатива, безусловно, необходима и достойна поддержки».

сказал он


«Между тем ряд предлагаемых изменений ограничивает использование не только иностранных слов, но и государственных языков республик в составе РФ, языков народов РФ», — заявил господин Зарипов.

В частности, по его словам, согласно предлагаемым поправкам, только русские названия должны быть у жилых комплексов, у объектов транспорта, у школ, больниц, спортивных учреждений.


«Предложенные в законопроекте формулировки не оставляют возможности использования в тех же сферах государственных языков республик и языков народов РФ», — сказал депутат.

Он считает, что «лишение возможности использования в публичном пространстве значительно сузит среду использования государственных языков республик и языков народов России».

«Хотелось, чтобы борьба против иностранных заимствований… не затронула право народов на сохранение родного языка, гарантированное Конституцией РФ», — резюмировал Айрат Зарипов.

В итоге Госсовет Татарстана поддержал «концепцию закона», но решил выступить с предложением «доработать» федеральный законопроект «с учетом языковых гарантий и прав народов многонациональной России».

Представлять позицию Татарстана в Госдуме будет депутат от республики Айрат Фаррахов.

Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин поручил Айрату Зарипову «более конкретно подготовить предложения — что нас беспокоит в этой части», чтобы Айрат Фаррахов «по возможности выступил на заседании Государственной Думы при рассмотрении этого законопроекта».

Парламенту республики необходимо успеть внести свои предложения до 1 декабря.


Проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ “О государственном языке Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесли в Госдуму 25 октября девять депутатов от фракции «Единой России». В их числе — депутаты от Татарстана: глава комитета по культуре Елена Ямпольская и глава комитета по экономической политике Максим Топилин.

Авторы законопроекта считают обязательным использование русского языка в сфере торговли и настаивают на ограничении использования заимствованных слов в информации для публичного ознакомления потребителей. Сейчас закон позволяет использовать иностранные слова, если к ним сделаны сноски на русском языке того же размера.

При этом, согласно законопроекту, «коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального строительства (в случае строительства многоквартирных домов — наименование жилого комплекса», а также «наименования планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, сведения о которых указываются в положениях о территориальном планировании», должны быть «выполнены на русском языке как государственном языке РФ».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддержит этот законопроект. Предполагается, что документ вступит в силу 1 января 2025 года.

Елена Ямпольская считает, что авторы законопроекта не «ущемили права языков народов Российской Федерации».


«Законопроект о защите русского языка никак не ограничивает право использования государственных языков субъектов Российской Федерации и иных языков народов Российской Федерации», — написала она в своем Telegram-канале в ответ на решение Госсовета Татарстана.

Она утверждает, что в законе о государственном языке РФ уже «определено право использования государственных языков субъектов РФ и языков народов РФ одновременно с русским языком». «Таким образом, сохраняется и никоим образом не ограничивается право использования в коммерческом обозначении, наименованиях жилых комплексов и прочих объектов капитального строительства, учреждений и т. д. государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации, и других языков народов Российской Федерации», — заключила она.

При этом депутат Ямпольская обещала, что «все замечания и предложения к законопроекту будут рассмотрены в установленном порядке».

Ольга Кудрина.

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