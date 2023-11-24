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00:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Израиль отпустит 39 заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Израиль в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС в пятницу, 24 ноября отпустит 39 палестинских заключенных, сообщает CNN.

Источник: Reuters

Израильский чиновник рассказал телеканалу, что среди тех, кто выйдет на свободу, есть женщины и дети. Их планируют доставить в города на Западном берегу после того, как ХАМАС освободит свою группу заложников, которые в настоящее время удерживаются в секторе Газа.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа командующего военно-морскими силами (ВМС) палестинской группировки ХАМАС. Отмечается, что операция проводилась под руководством разведки ЦАХАЛ и спецслужбы «Шин Бет».

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