Более 50% расходов столичного бюджета в 2024 году придется на соцсферу

Депутаты Мосгордумы рассмотрели и приняли проект закона «О бюджете города Москвы на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.» рекордно быстро — за одно заседание. Решение о выборе такого формата одобрило парламентское большинство, пояснил Шапошников. «В сегодняшних реалиях длительное обсуждение проекта бюджета невыгодно Москве и москвичам», — уверен он.
Столь оперативное принятие документа он объяснил, в частности, необходимостью «усиливать социальную поддержку жителей, поддерживать участников спецоперации и членов их семей, участвовать в восстановлении новых регионов страны, продолжать свое развитие» с учетом конкретных экономических параметров. Как следует из данных базы Мосгордумы, все предложенные депутатами поправки в главный финансовый документ города были отклонены.
С учетом средств обязательного медицинского страхования (ОМС; бюджет столичного фонда ОМС также был принят Мосгордумой 22 ноября) и городского бюджета на реализацию программы «Развитие здравоохранения» в 2024 г. направят 1 трлн руб., с 2024 по 2026 г. — 3 трлн руб., говорится на портале mos.ru со ссылкой на мэра Сергея Собянина. Это самый высокий показатель расходов по сравнению с другими программами, включая даже развитие транспортной системы. В 2024 г. на нее предусмотрено 940,5 млрд руб., а в период с 2024 по 2026 г. — 2,8 трлн руб.
Приоритетом в 2024—2026 гг., по словам Шапошникова, останется программа модернизации инфраструктуры «Столичное здравоохранение». В следующем году на ее реализацию запланировано более 593 млрд руб., уточнила депутат Ольга Шарапова («Единая Россия») во время заседания Мосгордумы.
«До конца 2025 г. планируется завершить модернизацию городских поликлиник. В результате 100% амбулаторного фонда столицы будет обновлено по новому московскому стандарту», — отметила руководитель департамента финансов Елена Зяббарова. Регионы регулярно обращаются к столичным властям и просят помочь распространить московский стандарт поликлиник в своих регионах, сказал «Ведомостям» член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Евгений Герасимов («Единая Россия»).
В 2025 и 2026 гг., по словам Шараповой, средства бюджета будут направлены на строительство новых корпусов больниц. Кроме этого будет модернизирована столичная служба экстренной помощи, в частности проведен капремонт в приемных отделениях городских стационаров. Это, как отметила Зяббарова, позволит оказывать эффективную и своевременную экстренную медпомощь и повысит качество лечения москвичей.
Совокупно на оказание медицинских услуг с учетом средств городского бюджета и ОМС столичные власти планируют потратить 1,8 трлн руб. в период с 2024 по 2026 г., сообщила директор Московского городского фонда обязательного медицинского страхования Ирина Урванова, ее слова приводятся на сайте Мосгордумы.
«Расходы на оказание высокотехнологичной помощи за счет средств бюджета города в 2024 г. составят 14,5 млрд руб., а с учетом средств ОМС — более 34 млрд руб.», — сообщила в ходе заседания Мосгордумы депутат столичного парламента Елена Самышина («Единая Россия»). В том числе столичные клиники и центры продолжат развивать инновационные методы лечения, включая трансплантацию костного мозга и операции с использованием робототехники, пояснила Зяббарова.
На лекарства для льготных категорий граждан в 2024 г. будет выделено более 55 млрд руб. Помимо этого будут продолжены выплаты всех установленных доплат учителям, врачам, медсестрам и другим категориям работников, добавила она.
Вопросы медицины являются одними из приоритетных в общем развитии города и на это выделяется достаточный бюджет, сказал «Ведомостям» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы, главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников. В следующем году расходы на московскую медицину позволят «поддерживать достигнутый высокий уровень» и «развиваться и продолжать реализацию программы модернизации здравоохранения», сказал он.
По словам главного врача ГКБ № 15 им. О. М. Филатова Валерия Вечорко, в разработке и обсуждении нового стандарта экстренной помощи принимали участие врачи крупных столичных больниц. «В результате строительства флагманских центров и трансформации существующих приемных отделений [стационаров] новый стандарт охватит около 85% случаев оказания экстренной медицинской помощи», — рассказал он «Ведомостям».
На момент написания статьи принятый Мосгордумой документ не был опубликован.