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07:57 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД предупредили о последствиях действий НАТО по химоружию в Балтике

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Попытки привлечь НАТО к решению вопросов, связанных с затопленным на дне Балтийского моря химическим оружием, чреваты плачевными последствиями для всего региона, заявил РИА Новости директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

Источник: РИА "Новости"

«С озабоченностью фиксируем возросшую в последнее время активность ряда западных стран, ЕС и подконтрольных им организаций по тематике подъема затопленного в Балтийском море химического оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны. Убеждены, что обсуждение такого рода вопросов должно вестись на соответствующих международных площадках, прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), с обязательным учетом мнения России и других стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, а также экологических рисков», — подчеркнул Беляев.

По его словам, полноценная деятельность ХЕЛКОМ сейчас парализована из-за действий Запада.

«Несогласованные сепаратные действия, попытки “подтянуть” к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО не только контрпродуктивны, но могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям», — добавил собеседник агентства.

После окончания войны в 1945 году в Балтийском море затопили несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов. Наибольший арсенал сбросили в окрестностях островов Готланд и Борнхольм. По оценке российских ученых, на дне водоема могут находиться несколько тысяч тонн иприта. Издание Politico ранее сообщало, что власти Германии планируют запустить программу по подъему боеприпасов со дна моря.

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