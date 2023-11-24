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08:41 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz

Президент прибыл с рабочим визитом в Баку

В столицу Азербайджана глава государства прилетел для участия в саммите СПЕКА.

Источник: Kapital.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в столицу Азербайджана, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Глава государства прибыл с рабочим визитом в Баку для участия в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА)», — говорится в сообщении.

Отметим, Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии была учреждена 26 марта 1998 года Ташкентской декларацией. Документ подписали президенты стран Центральной Азии и исполнительные секретари Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Экономической комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕЭК ООН и ЭСКАТО совместно оказывают всестороннюю поддержку деятельности в рамках Программы в тесном сотрудничестве с Постоянными координаторами ООН в странах СПЕКА.

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