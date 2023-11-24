08:41 (мск), источник: Комсомольская правда
Глава Ленинского округа Иркутска Наталья Цибанова уходит в отставку
Она проработала главой района три с половиной года.
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Глава комитета по управлению Ленинским округом Иркутска Наталья Цибанова подала в отставку. Об этом сообщает ИА «IrkutskMedia».
— Наталья Николаевна проработала главой Ленинского района три с половиной года, отметили в информационном агентстве.
Женщина добавила, что несмотря на уход с должности главы, она планирует продолжать вести свою деятельность в Ленинском районе.
Наталья Цибанова 12 мая 2020 года была назначена начальником управления ЖКХ комитета по управлению Ленинским округом, исполняющим обязанности заместителя мэра — председателя комитета по управлению районом. А 6 октября 2020 года стала заместителем мэра — главой Ленинского района.