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08:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава Ленинского округа Иркутска Наталья Цибанова уходит в отставку

Она проработала главой района три с половиной года.

Источник: Комитет по управлению Ленинским округом Иркутска

Глава комитета по управлению Ленинским округом Иркутска Наталья Цибанова подала в отставку. Об этом сообщает ИА «IrkutskMedia».

— Наталья Николаевна проработала главой Ленинского района три с половиной года, отметили в информационном агентстве.

Женщина добавила, что несмотря на уход с должности главы, она планирует продолжать вести свою деятельность в Ленинском районе.

Наталья Цибанова 12 мая 2020 года была назначена начальником управления ЖКХ комитета по управлению Ленинским округом, исполняющим обязанности заместителя мэра — председателя комитета по управлению районом. А 6 октября 2020 года стала заместителем мэра — главой Ленинского района.

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