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09:05 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Назначен заместитель председателя Управления мусульман Узбекистана

Данную должность занял доктор политических наук, ректор Ташкентского исламского института.

Источник: muslim.uz

23 ноября Мухаммадолим Мухаммадсидиков был назначен заместителем председателя Управления мусульман Узбекистана по делам молодежи.

С января текущего года доктор политических наук, профессор Мухаммадолим Мухаммадсидиков возглавляет Ташкентский исламский институт имени Имама Бухари.

Ранее он также работал заведующим отделом Комитета по делам религии, проректором Международной исламской академии Узбекистана.

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