08:27 (мск), источник: АиФ Красноярск
Губернатор Красноярского края Котюков избран секретарем РО «Единой России»
На должность секретаря также претендовал депутат краевого Заксобрания Евгений Петренко.
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Губернатор Михаил Котюков стал новым секретарем регионального отделения «Единой России» в Красноярском крае. Такое решение приняли на партийной конференции в Красноярске в результате тайного голосования.
На должность секретаря также был выдвинут депутат краевого Заксобрания Евгений Петренко, за кандидатуру которого проголосовали 10 делегатов, Котюков получил 204 голоса.
Губернатор поблагодарил однопартийцев за доверие. После этого Михаил Котюков обсудил дальнейший план работы с Дмитрием Медведевым, затронув темы строительства метро в Красноярске и газификацию Красноярского края.
Отметим, ранее должность секретаря занимал председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко.