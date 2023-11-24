Путин наградил челябинцев за заслуги перед Отечеством

«Медаль “За заслуги перед Отечеством” II степени присвоена двум работникам АО “ГРЦ имени академика В. П. Макеева”: начальнику отдела Сергею Маханькову и главному конструктору по эксплуатации Дмитрию Ширшову», — сказано на интернет-портале правовой информации.
Президент наградил четырех сотрудников ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области».
Медаль «Луки Крымского» получил заведующий отделением челябинской Детской городской клинической больницы № 8 Виктор Чирков.
Два сотрудника АО «Челябинский трубопрокатный завод», начальник цеха Вячеслав Баузер и правильщик проката и труб Евгений Метлушко, удостоены звания «Заслуженный металлург РФ».
«Заслуженным работником транспорта РФ» стал машинист электровоза ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виталий Авдюшев.
Главный инженер Управления главного энергетика предприятия получил звание «Заслуженный энергетик РФ».
Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, что президент РФ Владимир Путин присвоил двум южноуральским железнодорожникам высокое звание за многолетнюю добросовестную работу и профессионализм.