В секторе Газа началось перемирие между Израилем и ХАМАС

В 8:00 по московскому времени (7:00 по местному времени) в секторе Газа вступило в силу перемирие, о котором Израиль и палестинская группировка ХАМАС ранее договорились при посредничестве Катара.
Режим перемирия будет длиться четыре дня — до 27 ноября включительно.
Сделка предполагает паузу в боевых действиях, обмен захваченных ХАМАС заложников на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, а также полное прекращение полетов израильской авиации над южной частью Газы и над севером региона и в городе Газа с 10:00 до 16:00 по местному времени.
Что касается освобождения заложников, то в первый день перемирия, 24 ноября, в 16:00 (17:00 мск) ХАМАС освободит первых 13 пленных женщин и детей.
В течение четырех дней боевики должны освободить 50 заложников группами по 12−13 человек, а Израиль выпустит 150 палестинских заключенных.
Также израильская сторона пообещала освободить еще до 150 палестинцев, если из сектора Газа выйдут еще до 50 заложников. За каждых 10 освобожденных заложников режим прекращения огня будет продлен на 24 часа. Сделка будет считаться действующей с момента передачи первой группы заложников, но максимально режим при выполнении таких условий будет действовать десять дней.
Во время перемирия в Газу будут ежедневно въезжать более 200 грузовиков с гуманитарной помощью, четыре грузовика с бензином и доставляться 130 тыс. литров дизельного топлива, сообщил глава государственной информационной службы Египта Диаа Рашван.
Комментируя четырехдневную паузу в боевых действиях, обе стороны исключили полное прекращение огня. Представитель боевого крыла ХАМАС Абу Обейда заявил, что боевики по-прежнему готовы противостоять израильским силам, пока продолжается война, и призвал к сопротивлению израильским силам на Западном берегу реки Иордан.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант назвал предстоящую паузу «краткой передышкой», после которой «бои продолжатся интенсивно». «Ожидается еще как минимум два месяца боевых действий», — отметил он.