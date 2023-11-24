Кожемяко рассказал, как Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

«Я разговаривал с этой девочкой (Сапегой. — Прим. ред.), которую помогли вытащить из тюрьмы, какие были у нее цели. Просто влюбилась в парня этого (Протасевича. — Прим. ред.). Он ее кинул. Я с Александром Григорьевичем (Лукашенко. — Прим. ред.) разговаривал, мы предложили им жениться и выпустить их, но он (Протасевич. — Прим. ред.) от нее отказался. Сейчас она перекрестилась, слава богу, живет с родителями, и все у нее хорошо», — сказал Кожемяко на заседании международного молодежного дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт» в ДВФУ в пятницу.
Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились в самолете авиакомпании Ryanair, летевшем из Афин в Вильнюс и экстренно севшем в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывала наказание в гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании, ей отказали — как пояснила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс, из-за недостаточности критериев для такого решения.
В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать насилием к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
Протасевич, которого ранее Минский областной суд приговорил к восьми годам колонии, был помилован указом Лукашенко в мае этого года. В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании Сапеги. Седьмого июня ее передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором региона Олегом Кожемяко.