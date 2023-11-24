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09:32 (мск), источник: ЕАН

Свердловские власти сократили число гайд-парков в Екатеринбурге

Правительство Свердловской области оставило в Екатеринбурге одну площадку для проведения массовых мероприятий. В качестве гайд-парка определен сквер на проспекте Орджоникидзе.

Соответствующие изменения внесены в «Перечень единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области». Прежде в Екатеринбурге разрешалось проводить акции или в парке Победы в Орджоникидзевском районе, или в парке 50-летия ВЛКСМ по улице Ясной в Чкаловском районе.

Общее число гайд-парков в Свердловской области сократилось с 82 до 73. Напомним, что городские активисты и политики прежде проводили акции преимущественно в парке 50-летия ВЛКСМ.

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