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10:55 (мск), источник: © РИА Новости

Дерипаска предрек Германии выход на паперть

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале предрек Германии выход на паперть: по его мнению, скачок затрат на электроэнергию и газ, дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг до добра не доведут.

Источник: © РИА Новости

«Скачок затрат у немецкого бизнеса и рядовых немцев на электроэнергию и газ ставит некогда цветущую главную европейскую экономику на паперть с протянутой рукой, и дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг до добра точно не доведут», — написал Дерипаска.

В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей.

Власти Германии выделят пакет помощи стоимостью до 12 миллиардов евро в 2024 году, чтобы снизить тарифы на электроэнергию для энергоемких производств страны, об этом в начале ноября сообщила пресс-служба немецкого правительства.

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