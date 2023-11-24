Дерипаска предрек Германии выход на паперть

«Скачок затрат у немецкого бизнеса и рядовых немцев на электроэнергию и газ ставит некогда цветущую главную европейскую экономику на паперть с протянутой рукой, и дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг до добра точно не доведут», — написал Дерипаска.
В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей.
Власти Германии выделят пакет помощи стоимостью до 12 миллиардов евро в 2024 году, чтобы снизить тарифы на электроэнергию для энергоемких производств страны, об этом в начале ноября сообщила пресс-служба немецкого правительства.