Главное
Главные новости 24 ноября
10:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Омскому региону требуется главный архитектор

24 ноября региональный минстрой объявил конкурс на вакантную должность.

В министерстве строительства Омской области сообщили, что региону требуется главный архитектор, в ближайшее время здесь ждут резюме претендентов на высокую должность. Требования следующие. Кандидат не старше 65-ти лет, с высшим профильным образованием и стажем работы не менее 4 лет. После одобрения заявок претендентов ждет собеседование.

— Решение о победителе примет конкурсная комиссия по результатам заслушивания доклада по теме «Роль главного архитектора в развитии региона и его полномочия в системе действующего законодательства» и проведения индивидуального собеседования. Продолжительность представления указанного доклада претендентами должна составлять не более 10 минут, — отметили в пресс-службе регионального минстроя.

Документы для участия в конкурсе принимают в ведомстве до 8 декабря 2023 года. Заседание комиссии планируется провести в конце декабря 2023 года — средине января 2024 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 24 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Путин объявил 2024 год Годом семьи: что это значит
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта