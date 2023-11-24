10:28 (мск), источник: Комсомольская правда
Омскому региону требуется главный архитектор
24 ноября региональный минстрой объявил конкурс на вакантную должность.
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В министерстве строительства Омской области сообщили, что региону требуется главный архитектор, в ближайшее время здесь ждут резюме претендентов на высокую должность. Требования следующие. Кандидат не старше 65-ти лет, с высшим профильным образованием и стажем работы не менее 4 лет. После одобрения заявок претендентов ждет собеседование.
— Решение о победителе примет конкурсная комиссия по результатам заслушивания доклада по теме «Роль главного архитектора в развитии региона и его полномочия в системе действующего законодательства» и проведения индивидуального собеседования. Продолжительность представления указанного доклада претендентами должна составлять не более 10 минут, — отметили в пресс-службе регионального минстроя.
Документы для участия в конкурсе принимают в ведомстве до 8 декабря 2023 года. Заседание комиссии планируется провести в конце декабря 2023 года — средине января 2024 года.