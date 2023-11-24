11:39 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Молдова разрывает связи с СНГ: правительство предложило аннулировать еще 7 соглашений
Правительство Молдовы предложило денонсировать еще семь соглашений, заключенных в рамках СНГ.
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Кабмин предложил денонсировать еще семь соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств, «которые не создают преимуществ для граждан или государственных учреждений нашей страны».
Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил, что документы, предложенные к денонсации, касаются санитарной защиты, оборота фальсифицированных лекарств, создания общего технологического пространства и относятся к таким сферам, как налогообложение, энергетика и образование.
По его словам, до сих пор власти выявили более 100 договоров, заключенных в рамках СНГ, которые не приносят добавленной стоимости гражданам.
«На сегодняшний день процедуры денонсации начаты примерно по 70 из этих договоров. Семь новых соглашений, рассмотренных сегодня, дополнят более 35 соглашений, уже денонсированных по линии СНГ. Все госучреждения исследовали всю правовую базу на основе двух критериев: польза для граждан и польза для учреждений. Если эти документы не несут пользы, они выносятся на денонсацию, потому что нам не нужна правовая база, которая является наполнителем и не дает необходимых эффектов для наших соотечественников», — добавил пресс-секретарь.
По данным Государственного регистра договоров Министерства иностранных дел и европейской интеграции, на начало 2023 года наша страна была участницей 282 документов, имеющих статус международных договоров в рамках СНГ.