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11:28 (мск), источник: СуперОмск

Губернатор Хоценко принял решение по руководителям в омском Минздраве

В пятницу, 24 ноября 2023 года, опубликованы распоряжения губернатора Омской области Виталия Хоценко о назначении заместителей министра здравоохранения региона.

В соответствии с документом, все пятеро замов, которые работали при прежнем министра Александр Мураховском, сохранили свои посты.

Так, Андрей Сухарев и Елена Шипилова переназначены на постах первых заместителей главы омского Минздрава.

На посту обычного зама в областном Минздраве продолжит работать Дмитрий Рябиков. Элеонора Кролевец сохранила пост заместителя министра здравоохранения, начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям. В свою очередь за Натальей Ивановой остается должность заместителя министра, начальника правового управления омского Минздрава.

Отметим, что согласно нововведениям, которые приняли летом 2023 года, заместители министров в Омской области теперь назначаются сроком на один год.

Напомним, в понедельник, 20 ноября 2023 года, стало известно, что пост министра здравоохранения Омской области покинул Александр Мураховский. Новым министром назначен Артем Наркевич.

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 Губернатор Хоценко принял решение по руководителям в омском Минздраве
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