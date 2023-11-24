Губернатор Хоценко принял решение по руководителям в омском Минздраве

В соответствии с документом, все пятеро замов, которые работали при прежнем министра Александр Мураховском, сохранили свои посты.
Так, Андрей Сухарев и Елена Шипилова переназначены на постах первых заместителей главы омского Минздрава.
На посту обычного зама в областном Минздраве продолжит работать Дмитрий Рябиков. Элеонора Кролевец сохранила пост заместителя министра здравоохранения, начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям. В свою очередь за Натальей Ивановой остается должность заместителя министра, начальника правового управления омского Минздрава.
Отметим, что согласно нововведениям, которые приняли летом 2023 года, заместители министров в Омской области теперь назначаются сроком на один год.
Напомним, в понедельник, 20 ноября 2023 года, стало известно, что пост министра здравоохранения Омской области покинул Александр Мураховский. Новым министром назначен Артем Наркевич.