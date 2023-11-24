11:50 (мск), источник: Комсомольская правда
Расходы на зарплаты омских чиновников в 2024 году вырастут на 300 млн рублей
Всего за год на эти цели в бюджете заложено 2 миллиарда.
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Опубликовано постановление омского областного правительства о статье расходов муниципального бюджета на оплату труда чиновников и депутатов, работающих на постоянной основе. По сравнению с 2023 годом общая сумма вырастет на 300 миллионов рублей и составит уже 2 миллиарда против прежних 1,7 миллиарда.
При этом в проекте бюджета-2024, который параллельно рассматривает Омский горсовет, на функционирование мэра Омска предусматривается 59,2 млн рублей. Ранее сумма ограничивалась 48,3 миллионами.
Планируется, что в 2024-ом троим спикерам Горсовета будет выплачен 261 миллион рублей, ранее статья расходов составляла 205,3 миллиона. При этом постатейно расходы не расписаны, возможно, часть суммы идет на оплату труда другого наемного персонала и помощников законодательного органа.
Зарплаты чиновников в сельских районах тоже обозначены в проекте. 155 миллионов будет перечислено в течение года в качестве зарплаты сотрудникам Омского района Омской области, 86,5 миллиона — Тарского района, 81,7 миллиона — Калачинского, 80,1 миллиона — Исилькульского, 77,7 миллиона — Любинского.