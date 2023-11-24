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13:57 (мск), источник: Татарстан 24

Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» татарстанскую семью

Медаль получила семья Гранковских.

Источник: Татарстан 24

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» татарстанскую семью.

Обладателями медали стали Андрей и Светлана Гранковские. У супругов пять детей.

Ранее мы писали, что Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это его второй визит в столицу Белоруссии за последние 11 месяцев.

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