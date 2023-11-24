13:57 (мск), источник: Татарстан 24
Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» татарстанскую семью
Медаль получила семья Гранковских.
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Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» татарстанскую семью.
Обладателями медали стали Андрей и Светлана Гранковские. У супругов пять детей.
Ранее мы писали, что Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это его второй визит в столицу Белоруссии за последние 11 месяцев.