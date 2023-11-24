Выборы президента Белоруссии проведут не позднее 20 июля 2025 года

«В соответствии с изменением конституционных норм, принятых на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года, проводится масштабная модернизация политической системы. Завершающим этапом этой работы будет формирование депутатского корпуса в единый день голосования, выборы делегатов Всебелорусского народного собрания и очередные выборы президента Республики Беларусь, которые должны состояться не позднее 20 июля 2025 года», — сказал Карпенко, слова которого приводит госагентство Белта.
Глава ЦИК также напомнил, что выборы в нижнюю палату парламента и местные Советы депутатов состоятся 25 февраля 2024 года. В единый день голосования будут избираться 110 депутатов нижней палаты парламента и 12 514 депутатов местных Советов депутатов. «К выборам будут образованы 1394 окружные и территориальные избирательные комиссии, порядка 5,5 тысяч участковых комиссий», — сказал Карпенко.