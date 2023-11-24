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12:50 (мск), новости Беларуси, источник: РИА Новости

Выборы президента Белоруссии проведут не позднее 20 июля 2025 года

МИНСК, 24 ноя — РИА Новости. Очередные выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, заявил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.

Источник: © РИА Новости

«В соответствии с изменением конституционных норм, принятых на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года, проводится масштабная модернизация политической системы. Завершающим этапом этой работы будет формирование депутатского корпуса в единый день голосования, выборы делегатов Всебелорусского народного собрания и очередные выборы президента Республики Беларусь, которые должны состояться не позднее 20 июля 2025 года», — сказал Карпенко, слова которого приводит госагентство Белта.

Глава ЦИК также напомнил, что выборы в нижнюю палату парламента и местные Советы депутатов состоятся 25 февраля 2024 года. В единый день голосования будут избираться 110 депутатов нижней палаты парламента и 12 514 депутатов местных Советов депутатов. «К выборам будут образованы 1394 окружные и территориальные избирательные комиссии, порядка 5,5 тысяч участковых комиссий», — сказал Карпенко.

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