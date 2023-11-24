«Мы зарегистрировали проект решения, которым просим немедленный выход из режима ЧП и возвращение к нормальности с заданием для парламента пересмотреть все решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям», — заявил депутат.
В связи с этим, он потребовал исключить из повестки парламента проект о продлении режима ЧП в стране. Однако это предложение не набрало необходимого количества голосов.
Также не парламентское большинство PAS не поддержало предложения оппозиции о приглашении на заседание министра труда и соцзащиты Алексея Бузу, а также министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну.
Оппозиция хотела заслушать Бузу по поводу механизма выплаты компенсаций и бесконечных ошибках на сайте compensatii.gov.md, из-за которых граждане не могут регистрировать заявки.
От Спыну депутаты ожидали разъяснений по поводу проекта внесения изменений в Кодекс автотранспорта, с которым выразили несогласие автоперевозчики Молдовы и вышли на протест.
Также PAS не стали исключать из повестки законопроект об ограничении обращения наличных средств в стране. Против таких изменений выступили представители бухгалтерской среды и патронаты. Проект предлагалось отложить и организовать широкие слушания, которые правительство предложило организовать парламентским комиссиям.
В связи с тем, что ни одна инициатива оппозиции не вызвала поддержки правящего большинства, Блок коммунистов и социалистов покинул заседание парламента в знак протеста.
«В очередной раз констатируем, что ни одно из предложений, даже самых актуальных, не находят поддержки парламентского большинства. Отдельной строчкой проходит очередное продление ЧП, которое давным-давно не соответствует заявленным целям, а служит прикрытием для закручивания гаек, репрессий, попрания конституционных норм, прав и свобод граждан Республики Молдова. В связи с этим мы объявляем, что не хотим участвовать в очередном акте этой бесконечной пьесы и покидаем зал заседания парламента в знак протеста», — заявил депутат БКС Константин Старыш.