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15:23 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Блок коммунистов и социалистов покинул заседание парламента в знак протеста

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Проект решения о немедленной отмене режима ЧП в Молдове зарегистрировал Блок коммунистов и социалистов. Об этом сообщил в начале заседания законодательного органа вице-спикер парламента Влад Батрынча.

Источник: Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova

«Мы зарегистрировали проект решения, которым просим немедленный выход из режима ЧП и возвращение к нормальности с заданием для парламента пересмотреть все решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям», — заявил депутат.

В связи с этим, он потребовал исключить из повестки парламента проект о продлении режима ЧП в стране. Однако это предложение не набрало необходимого количества голосов.

Также не парламентское большинство PAS не поддержало предложения оппозиции о приглашении на заседание министра труда и соцзащиты Алексея Бузу, а также министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну.

Оппозиция хотела заслушать Бузу по поводу механизма выплаты компенсаций и бесконечных ошибках на сайте compensatii.gov.md, из-за которых граждане не могут регистрировать заявки.

От Спыну депутаты ожидали разъяснений по поводу проекта внесения изменений в Кодекс автотранспорта, с которым выразили несогласие автоперевозчики Молдовы и вышли на протест.

Также PAS не стали исключать из повестки законопроект об ограничении обращения наличных средств в стране. Против таких изменений выступили представители бухгалтерской среды и патронаты. Проект предлагалось отложить и организовать широкие слушания, которые правительство предложило организовать парламентским комиссиям.

В связи с тем, что ни одна инициатива оппозиции не вызвала поддержки правящего большинства, Блок коммунистов и социалистов покинул заседание парламента в знак протеста.

«В очередной раз констатируем, что ни одно из предложений, даже самых актуальных, не находят поддержки парламентского большинства. Отдельной строчкой проходит очередное продление ЧП, которое давным-давно не соответствует заявленным целям, а служит прикрытием для закручивания гаек, репрессий, попрания конституционных норм, прав и свобод граждан Республики Молдова. В связи с этим мы объявляем, что не хотим участвовать в очередном акте этой бесконечной пьесы и покидаем зал заседания парламента в знак протеста», — заявил депутат БКС Константин Старыш.

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