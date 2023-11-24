«Туда, где нас ждут»: в Уфе после отпуска в зону СВО проводили бойцов полка «Башкортостан»

«Это первый за полгода отпуск, и я провел его отлично. В основном был с семьей. Просто отдыхал: был с родственниками на рыбалке — я фанат, ездил в лес. Встретился практически со всеми, с кем хотел», — поделился Пух.
Очевидно сонный доброволец уверяет — настроение боевое. Мужчина признался, что у него есть большие планы на мирную жизнь. Но сейчас важнее всего нести службу Родине, остальное потом. А пока боец будет за ленточкой, дома его ждут родители и девушка.
«Сегодня настроение отличное, позитивное! Сейчас главное отслужить нормально, а дальше как пойдет. Товарищи у меня хорошие. Родители проводили дома, в Бакалах, пожелали удачи, сказали, чтобы хорошо все было. Еще дома девушка ждет», — заключил собеседник.
Мужчина с позывным Кабан — один из опытнейших бойцов из присутствующих. У него за плечами военное прошлое. Сейчас он не только участник СВО, но и наставник для молодых солдат. Дома же Кабан, как и многие, занимался бытом.
«Отпуск как отпуск, отдыхал, занимался хозяйством. Но надо на службу, к землякам, к боевым товарищам. Там у нас все из Башкирии. И общаемся мы на башкирском, это очень помогает в зоне СВО. Долг зовет, я военный пенсионер. Прошлое — полезный опыт, кроме того, я учу молодежь, должность такая. Дома остаются мать, жена, дети. Даже односельчане переживают за меня. Я им пообещал вернуться живым, что мы все вернемся. Надо победить», — рассказал Кабан.
В централизованной отправке бойцов в зону проведения специальной военной операции приняли участие военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич, заместитель командира полка «Башкортостан» по военно-политической работе подполковник Рустэм Шагабутдинов и глава администрации Советского района Айдар Базгутдинов.
«В первую очередь хочу выразить благодарность вам за то, что вы до сих пор стоите в этом строю, держите слово, выбрав нелегкий путь. Полк на очень хорошем счету в командовании ВС РФ. Мы вами гордимся. Желаю вам скорейшего возвращения домой в таком же строю, но уже без автобусов, чтобы после построения больше не пришлось никуда ехать. Уверен, что скоро все закончится и мы встретим вас с гордостью. Берегите себя для родственников и всей Башкирии. Очень многое зависит от того, как вы сами будете беречь себя. Спасибо вам», — сказал Михаил Блажевич.
На речь военного комиссара Башкирии бойцы отреагировали воодушевленно. В ответ добровольцы закричали: «Вернемся с победой!» После зазвучали громкие аплодисменты.
«Быстро прошли дни отпуска, но я уверен, что время, проведенное с близкими, придаст вам еще больше энергии и сил для выполнения задач. Хочу поблагодарить ваших родственников, всю Башкирию и правительство, которое нас поддерживает. А сейчас нас ждет дорога обратно. Дорога туда, где мы нужны, где нас ждут. Я уверен, стоящие здесь бойцы выполнят задачу, которая перед ними стоит», — добавил Рустэм Шагабутдинов.
Прозвучало троекратное «Башкортостан, алга», после которого добровольцам спели песню и сыграл военный оркестр. Отправка завершилась 20-минутным прощанием с родными. В 10 утра 5 автобусов с военнослужащими со всей республики уехали по направлению в зону СВО.
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